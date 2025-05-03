对于喜欢音乐的人来讲，对于追求音质的用户而言，挑选一款音质出色的手机十分重要。下面是当前市面上音质表现最佳的几款手机推荐以及关键解析：

1. 索尼Xperia 1 V

核心优势它配备了3.5mm耳机孔，支持LDAC高清蓝牙编码技术，支持DSEE Ultimate音质优化技术，能还原高解析度音频细节。

适合人群：对有线耳机和Hi-Res音频有硬性需求的用户。

2. 华硕ROG Phone 7

核心优势它配备了ESS Sabre ES9280AC Pro DAC芯片，该芯片输出信噪比高达121dB，它针对游戏场景进行了优化，还针对音乐场景进行了优化。

适合人群：兼顾游戏音效和音乐沉浸感的玩家。

3. vivo X90 Pro+

核心优势它采用了独立的Hi-Fi芯片CS43131，该芯片与AKM联合进行调音，它能够支持全场景立体声扬声器，在人声表现方面它十分突出。

适合人群：偏好流行乐和现场感的用户。

4. iPhone 15 Pro Max





核心优势空间音频有杜比全景声技术给予支持，AirPods Pro 2依靠这项技术达成自适应均衡调音。

适合人群：苹果生态用户，追求无线便捷与声场体验。

5. 三星Galaxy S23 Ultra

核心优势AKG对双扬声器进行了调校，它能够支持UHQ 32bit音频输出，而且其低音层次感十分强烈。

适合人群：影视与音乐多栖用户。

音质选购关键点

1. 硬件配置独立DAC芯片会对音质上限造成影响，高阻抗耳机支持同样会对音质上限造成影响，比如说索尼拥有120Ω的驱动能力 。

2. 软件优化有aptX Adaptive编码技术，还有LDAC编码技术，这些编码技术对无线传输质量起到了决定作用。

3. 扬声器设计：对称式双扬或底部+听筒组合影响外放效果。

建议根据自身使用的场景来选择，场景有有线的和无线的，还要根据音乐类型来选择，同时要考虑预算，需综合这些因素来选择，并且要优先去试听实际的表现。