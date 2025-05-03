三星带笔的手机有几款

三星是在全球都很有名的手机制造企业，它在Galaxy系列中推出了许多配备S Pen手写笔的手机型号，这些型号给用户带来了更便捷的书写和绘画体验。以下是当前三星带笔手机的款式说明：

1. Galaxy Note系列

这是三星最早推出带笔功能的手机系列，主打商务和生产力。

目前已发布的机型包括：

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 7（已停产）

2. Galaxy S Ultra系列

自2021年起，三星对S Pen功能加以扩展，将其扩展至S系列的高端机型上。

目前已支持的机型：

Galaxy S22 Ultra 5G





Galaxy S21 Ultra 5G这款手机，若要使用S Pen，需要单独去购买 。

3. Galaxy Z Fold系列

部分折叠屏机型也支持S Pen功能，但需注意兼容性。

支持的机型：

Galaxy Z Fold 3 5G

4. 其他机型

部分中端机型可以支持S Pen，像Galaxy Tab系列平板就是这样，然而它们并不属于手机的类别。

注意事项

S Pen需与特定机型适配，存在一些机型，比如S21 Ultra，要额外购买专用的S Pen。

有些机型比较旧，比如Note 5，可能没办法再支持最新的S Pen功能了。

上面这些内容，是当前三星配备手写笔的手机款式的汇总，用户可根据自身需求，挑选出合适的机型。