配置一台电脑的配置单

1. 处理器(CPU)

入门级的配置包括，Intel i3-12100F，以及AMD R5 5500 。

主流级别包含Intel i5 - 12400F，也有AMD R5 5600X 。

高端级别里有Intel i7 - 12700K，还有AMD R7 5800X3D 。

2. 主板

英特尔平台包含多种类型，其中H610属于入门级别，B660属于主流级别，Z690属于高端级别。

AMD平台：B550(主流) / X570(高端)

3. 内存

16GB DDR4 3200MHz起步

32GB推荐用于创作/游戏直播

高频内存对AMD平台提升更明显

4. 显卡(GPU)

入门：GTX 1650 / RX 6500 XT

主流：RTX 3060 / RX 6600

高端：RTX 3070 Ti / RX 6800 XT

5. 存储

系统盘：512GB NVMe SSD

游戏/数据盘：1TB SSD + 2TB HDD

6. 电源

550W(入门配置)

650W(主流配置)

850W(高端配置)

选择80Plus金牌认证电源

7. 散热

风冷：利民AX120 / 九州风神玄冰400

水冷：240mm起步(高端CPU)

8. 机箱

确保支持主板尺寸

注意显卡长度限制

考虑散热风道设计

9. 外设

显示器：1080p 144Hz或2K 165Hz

键鼠：按个人喜好选择

音响/耳机：根据需求选择

推荐配置方案：

它适合入门办公使用，其处理器是i3-12100，它搭配H610主板，它的内存为16GB，它的硬盘是512GB SSD 。

主流游戏的配置是，有英特尔酷睿i5 - 12400F处理器，配备B660主板，还有RTX 3060显卡，再加上1TB固态硬盘 。

高端创作配置包括，采用英特尔酷睿i7-12700K处理器，搭配Z690主板，还配备RTX 3080显卡，并且有32GB内存。

具有性价比的游戏配置，其中包含R5 5600X，还搭配了B550，另外再加上RX 6700 XT 。

注意事项：

装机前确认配件兼容性

注意散热和电源余量

根据预算合理分配各部件