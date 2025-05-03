nova2s是华为旗下的智能手机，属于中高端机型，主要面向年轻用户市场，搭载麒麟960处理器，运行内存有4GB和6GB两种选择，存储空间为64GB或128GB，性能表现较为均衡，采用5.99英寸全面屏设计，屏占比达78.65%，视觉效果很不错。

在拍照方面，nova2s后置配备双摄像头，一个摄像头像素为2000万，另一个摄像头像素为1600万，它能支持2倍变焦，还有人像模式。它的前置摄像头由2000万像素与200万像素组合而成，还自带美颜算法，很适合自拍以及进行视频通话。它内置了一块3340mAh的电池，它支持快充技术，在日常使用的情况下，它的续航能够达到一天。





系统预装了EMUI 8.0操作系统，该操作系统是在Android 8.0基础上优化得来的，其界面简洁且流畅，它支持两种生物识别方式，一种为人脸识别，另一种是后置指纹解锁，这款手机机身厚度是7.5mm，重量为169g，握持起来感觉舒适。它为用户提供了四种配色以供选择，这四种配色分别是曜石黑，银钻灰，樱粉金，浅艾蓝。

在实际使用当中，nova2s的游戏性能表现稳定，运行主流手游时都十分流畅，它支持4G+网络，能够带来良好的上网体验，其NFC功能便于进行移动支付以及模拟公交卡，不过它存在不足之处，即没有防水功能，也没有无线充电功能，总体而言，nova2s是一款性价比不错的中端机型，特别适合注重拍照和外观的年轻用户。