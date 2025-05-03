诺基亚76105g手机最新报价

诺基亚7610 5G是品牌最新推出的手机，属于中端5G手机，它因经典设计回归，还有实惠价格，在市场上获得了不少关注，以下是该机型的最新价格信息，还有购买建议。

一、当前市场价格（2023年12月）

1. 官方渠道售价：

8GB加128GB版本有一个价格，其价格为1999元，这个价格是官方商城在限时优惠时的价格。

8GB+256GB版本：2299元

2. 电商平台促销价：

京东自营：1899元起（叠加平台优惠券）

天猫旗舰店：1959元（赠送原装耳机）

拼多多百亿补贴：1799元（需抢券购买）

二、配置亮点

1. 搭载骁龙695 5G处理器

2. 6.5英寸90Hz LCD屏幕

3. 4800mAh电池+33W快充

4. 后置6400万像素三摄系统

5. 保留3.5mm耳机孔

三、购买建议





1. 优先选择官方授权的线上线下渠道，避免翻新机风险

2. 建议关注元旦促销活动，预计会有100-200元降幅

移动用户能咨询合约机套餐，电信用户也可以咨询合约机套餐，在部分省份，用户能享受到0元购机的优惠。

4. 二手机市场现价约1200-1500元（9成新）

四、竞品对比

在相同的价位区间，有两款手机可以拿来对比，一款是Redmi Note 12 Pro，其价格从1899元起，另一款是realme 11x，价格从1799元起。诺基亚7610 5G在系统纯净程度方面更具优势，在续航表现方面同样更具优势。