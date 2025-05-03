乐视TV是中国互联网电视行业里有代表性的品牌，它由乐视网（如今称作乐融致新）于2013年推出，它是互联网电视的先行者，曾依靠创新的商业模式和产品特色在市场上引起广泛关注。

乐视TV的发展经历了几个重要阶段：

2013年到2015年属于初期发展阶段，在这期间推出了超级电视系列，这个系列主打“硬件 + 内容”的捆绑销售模式。

2015年到2016年处于快速扩张期，在这个时间段里，推出了多款4K电视，并且建立了自有内容生态。

调整转型期从2017年开始，一直持续到现在，品牌遭遇了资金链危机，后来改名为乐融TV 。

产品特色方面，乐视TV具有以下特点：





它智能化程度很高，它搭载了Letv UI系统，该系统基于Android 。

2. 内容资源丰富：整合乐视视频的海量影视资源

3. 性价比突出：采用"硬件补贴"策略，价格低于同类产品

4. 创新功能：如多屏互动、语音控制等

当前，乐融致新仍在继续开展智能电视业务，可是它的市场份额已远远比不上以前了。乐视TV的发展过程，有繁荣的时候，也有衰败的时候，这给中国互联网电视行业提供了极为宝贵的经验教训，特别是在商业模式创新以及可持续发展的平衡这个方面。