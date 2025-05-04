耳机是日常生活里不能缺少的数码产品，它有众多品牌，且每个品牌都有各自的特色。下面是2023年最值得关注的10大耳机品牌排行榜，可供消费者参考并进行选择：

1. Sony（索尼）

索尼因音质表现出色以及具备降噪技术，所以在相关排名中稳居榜首 。WH-1000XM5是当下头戴式降噪耳机里综合实力最为强劲的一款 。

2. Bose

QuietComfort系列是降噪耳机领域的开创者，它以出色的主动降噪效果著称，它特别适合商务人士，它也特别适合旅行者。

3. Apple（苹果）

AirPods系列能很好地适配iOS生态，AirPods Pro 2代带来了很棒的空间音频体验。

4. Sennheiser（森海塞尔）

德国有一家历史悠久的音频厂商，其HD系列有线耳机是发烧爱好者的优先选择，该厂商的Momentum系列无线耳机音质非常出色。

5. Audio-Technica（铁三角）

ATH-M50x监听耳机，属于日系专业音频品牌，被众多音乐从业者使用。

6. Jabra（捷波朗）

Elite系列真无线耳机专注于通话体验，它适合商务人士，也适合运动爱好者。

7. Shure（舒尔）

这是一个专业监听耳机品牌，其SE系列为入耳式耳机，该系列耳机的解析力十分惊人，因此深受音乐人喜爱。

8. Bowers & Wilkins（宝华韦健）

这是一个来自英国的高端音响品牌，PX7系列是该品牌的头戴式耳机，它兼顾了奢华的外观，还具备Hi-Fi音质。

9. Beats

Studio系列主要展现潮流风格，具备强劲低频，所以深受年轻消费者喜爱。

10. Anker（安克）

Soundcore系列很有名，因为它性价比超高，Liberty 3 Pro的音质能和高端产品相媲美。

选购建议：

注重降噪选索尼或Bose

iOS用户首选AirPods

追求音质考虑森海塞尔或铁三角

预算有限可考虑Anker

运动需求看Jabra和Beats

2023年，耳机技术持续取得进步，主动降噪技术在不断升级，空间音频技术也在不断升级，无损传输技术同样在不断升级，建议消费者依据自身需求以及预算来进行选择。