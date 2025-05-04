三星是折叠屏手机领域的领先品牌，它推出了多款很受欢迎的机型，这些机型的价格涵盖了不同的预算范围。下面是对当前主流三星折叠屏手机的报价以及功能特点所做的分析，能帮用户挑选出适合自己的机型。

1. Galaxy Z Fold5

报价：约14,999元起（256GB版本）

特点：

7.6英寸内屏 + 6.2英寸外屏，支持120Hz刷新率

第二代骁龙8处理器，性能强劲

IPX8防水设计，适合多场景使用

2. Galaxy Z Flip5

报价：约7,499元起（256GB版本）

特点：

6.7英寸可折叠AMOLED屏，小巧便携

3.4英寸外屏，支持快捷操作

适合追求时尚和便携性的用户





3. Galaxy Z Fold4（上一代机型）

报价：约12,499元起（256GB版本）

特点：

价格较Fold5更低，性价比更高

支持S Pen，适合商务人士

4. 购买建议

预算充足：优先考虑Fold5，体验最新技术和更大屏幕。

预算有限：Z Flip5或Fold4是更实惠的选择。

渠道选择：官网、电商平台（京东、天猫）或线下门店常有促销活动。

5. 注意事项

折叠屏手机需注意屏幕保护，避免尖锐物品划伤。

部分机型支持以旧换新，可进一步降低购机成本。

以上给出的报价是市场参考价格，实际的价格有可能因为促销活动，或者地区之间存在差异而出现浮动，建议在购买之前，从多个方面进行价格比较。