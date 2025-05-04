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三星是折叠屏手机领域的领先品牌，它推出了多款很受欢迎的机型，这些机型的价格涵盖了不同的预算范围。下面是对当前主流三星折叠屏手机的报价以及功能特点所做的分析，能帮用户挑选出适合自己的机型。
1. Galaxy Z Fold5
报价：约14,999元起（256GB版本）
特点：
7.6英寸内屏 + 6.2英寸外屏，支持120Hz刷新率
第二代骁龙8处理器，性能强劲
IPX8防水设计，适合多场景使用
2. Galaxy Z Flip5
报价：约7,499元起（256GB版本）
特点：
6.7英寸可折叠AMOLED屏，小巧便携
3.4英寸外屏，支持快捷操作
适合追求时尚和便携性的用户
3. Galaxy Z Fold4（上一代机型）
报价：约12,499元起（256GB版本）
特点：
价格较Fold5更低，性价比更高
支持S Pen，适合商务人士
4. 购买建议
预算充足：优先考虑Fold5，体验最新技术和更大屏幕。
预算有限：Z Flip5或Fold4是更实惠的选择。
渠道选择：官网、电商平台（京东、天猫）或线下门店常有促销活动。
5. 注意事项
折叠屏手机需注意屏幕保护，避免尖锐物品划伤。
部分机型支持以旧换新，可进一步降低购机成本。
以上给出的报价是市场参考价格，实际的价格有可能因为促销活动，或者地区之间存在差异而出现浮动，建议在购买之前，从多个方面进行价格比较。
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