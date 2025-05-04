小米应用商店是小米手机官方预先安装的平台，这个平台用于应用下载，它能给用户提供安全、可靠的App资源，它是MIUI系统的重要组成部分，它集合了应用下载功能，它具备更新管理功能，它还设有游戏中心等功能 。

1. 核心功能特点

有海量的应用资源，这些资源覆盖了工具、社交、影音、游戏等20多个分类，目前已经收录了超过10万款应用。

安全检测机制是这样的，所有上架的应用，都需要经过人工审核，并且还要经过AI审核，通过这双重审核来杜绝恶意软件。

高速下载体验：采用P2P加速技术，平均下载速度提升30%

省电优化：后台智能调度下载任务，降低电量消耗

2. 特色服务

独家首发：部分热门应用会提前在小米商店上线

积分奖励：每日签到、下载应用可获得米币兑换礼品

极速安装：支持静默安装模式，无需手动确认

应用双开：支持微信、QQ等社交应用的双开功能

3. 使用技巧





① 在"我的-设置"中开启自动更新，保持应用最新版本

② 使用搜索栏的"扫一扫"功能可快速识别其他手机上的App

③ 长按应用图标可进入快捷卸载/分享菜单

④ 游戏中心提供专属礼包和攻略内容

4. 注意事项

建议关闭第三方应用商店的自动更新功能

遇到异常应用可通过"举报"功能反馈

定期清理"下载管理"中的缓存文件

部分运营商套餐可能会计入应用商店流量

小米应用商店保持着每周更新的频率，其最新版本增添了暗黑模式，增添了应用行为记录功能，还为开发者提供了便捷的发布渠道，审核周期一般在1至3个工作日内就能完成。