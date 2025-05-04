红米手机全部型号图片

红米手机是小米旗下的一个品牌，这个品牌具有高性价比，自2013年推出后，已发布了多个系列的产品，下面是主要的型号以及它们代表图片的特征：

一、数字系列（基础款）

1. 红米1（2013）：

4.7英寸720P屏幕

后置800万像素单摄

经典红色包装盒

2. 红米9（2020）：

6.53英寸水滴全面屏

后置四摄模组呈方形排列

渐变色塑料后盖

二、Note系列（大屏中端）

1. 红米Note 4（2016）：

金属一体化机身

后置指纹识别

5.5英寸全高清屏

2. 红米Note 10 Pro（2021）：

6.67英寸AMOLED屏

1亿像素主摄

立体声双扬声器

三、K系列（旗舰性能）

1. 红米K20 Pro（2019）：

弹出式前置摄像头

真全面屏设计

火焰纹玻璃后盖

2. 红米K60（2022）：

2K分辨率柔性直屏

骁龙8+芯片

素皮版本可选

四、特别版本

1. 红米Pro（2016）：

首款双摄机型

OLED屏幕

拉丝金属机身

2. 红米Turbo（2024新系列）：

直角边框设计

骁龙8s Gen3

磨砂玻璃后盖

注意事项：





1. 官方图片可通过小米官网"产品档案"查询

2. 真机实拍建议查看科技媒体评测视频

3. 部分早期型号已从小米官网下架