vivo手机全部型号价格

vivo是国内主流手机品牌当中的一个，它旗下的产品线丰富多样，覆盖了从入门级别到旗舰级别的各个价位区间。以下是2023年vivo主要正在售卖机型的价格以及购买建议：

一、旗舰系列

1. vivo X90系列

X90有不同配置版本，其中8加128G的售价为3699元，8加256G的售价为3999元。

X90 Pro：12+256G 5499元

2. vivo X Fold2折叠屏

12+256G 8999元

二、中高端系列

1. vivo S17系列

S17：8+256G 2499元

S17 Pro：12+256G 3299元

2. vivo iQOO 11系列

iQOO 11：12+256G 4399元

iQOO 11 Pro：16+512G 5999元

三、中端系列

1. vivo T2x

8+128G 1599元

8+256G 1799元

2. vivo Y77

四、购买建议：





1. 预算充足首选X90系列，拍照性能突出

2. 商务人士可考虑X Fold2折叠屏

3. 性价比用户推荐iQOO系列或T系列

4. 线下渠道有时会有100-300元优惠

注意，上述价格是官方给出的指导价，在实际购买的时候，各个平台的价格或许会有变动。建议在官方商城、天猫旗舰店等正规途径采购，同时要关注618、双11等大型促销活动期间的优惠情况。