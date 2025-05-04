originos3发布时间

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Science Technology
OriginOS 3是vivo推出的第三代操作系统，它于2022年11月8日正式发布，发布地点为vivo开发者大会，该系统是基于Android 13深度定制的，其设计理念主打“轻快流畅”。
一、发布时间线
内测阶段于2022年9月开启，之后陆续给X80系列机型推送内测版，同时也陆续给iQOO 10系列机型推送内测版。
2. 公测阶段：2022年10月25日开启首批公测
3. 正式发布：2022年11月8日vivo开发者大会
4. 全面推送：2022年12月起分批次推送稳定版
二、首批支持升级机型
vivo X80系列
vivo X Fold/X Fold+
vivo X Note
iQOO 10/10 Pro
iQOO 9/9 Pro
iQOO Neo7
三、升级亮点功能
1. 全新内存融合3.0技术
2. 视觉流畅度提升30%
3. 应用启动速度优化
4. 新增动态模糊引擎
5. 原子组件功能增强
四、升级注意事项
1. 建议在WiFi环境下下载升级包（约4GB）
2. 提前备份重要数据
3. 确保手机电量充足（建议50%以上）
4. 部分第三方应用可能存在兼容性问题
目前，OriginOS 3已覆盖了vivo的多数旗舰机型，中端机型预计在2023年上半年会陆续推送升级，用户可通过【设置】-【系统升级】查看具体推送时间。
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