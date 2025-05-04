originos3发布时间

OriginOS 3是vivo推出的第三代操作系统，它于2022年11月8日正式发布，发布地点为vivo开发者大会，该系统是基于Android 13深度定制的，其设计理念主打“轻快流畅”。

一、发布时间线

内测阶段于2022年9月开启，之后陆续给X80系列机型推送内测版，同时也陆续给iQOO 10系列机型推送内测版。

2. 公测阶段：2022年10月25日开启首批公测

3. 正式发布：2022年11月8日vivo开发者大会

4. 全面推送：2022年12月起分批次推送稳定版

二、首批支持升级机型

vivo X80系列

vivo X Fold/X Fold+

vivo X Note

iQOO 10/10 Pro

iQOO 9/9 Pro

iQOO Neo7

三、升级亮点功能

1. 全新内存融合3.0技术

2. 视觉流畅度提升30%

3. 应用启动速度优化

4. 新增动态模糊引擎

5. 原子组件功能增强

四、升级注意事项





1. 建议在WiFi环境下下载升级包（约4GB）

2. 提前备份重要数据

3. 确保手机电量充足（建议50%以上）

4. 部分第三方应用可能存在兼容性问题

目前，OriginOS 3已覆盖了vivo的多数旗舰机型，中端机型预计在2023年上半年会陆续推送升级，用户可通过【设置】-【系统升级】查看具体推送时间。