续航10小时以上的笔记本

移动办公与远程工作正渐渐普及，在此种情形下，笔记本的续航能力变得越发重要 。以下是一些选购建议 ，也有推荐机型 ，这些笔记本的续航时间可达到10小时以上 。

1. 如何判断笔记本真实续航？

官方续航数据通常是在理想条件下测试的

实际使用时建议参考第三方评测数据

注意电池容量(Wh)和功耗比

2. 选购要点：

优先选择低功耗的处理器，例如Intel的U/P系列，又或者AMD的低压版。

16:10比例的屏幕更省电

建议选择至少72Wh的大容量电池

支持快充技术能提升使用体验

3. 2023年主流长续航笔记本推荐：

MacBook Air M2：真实续航约15-18小时

LG Gram 16：约12-14小时

ThinkPad X1 Carbon：约11-13小时





华为MateBook X Pro：约10-12小时

华硕ZenBook S13：约10-11小时

4. 延长续航的小技巧：

降低屏幕亮度

关闭不必要的后台应用

使用省电模式

定期优化电池健康度

外接设备会增加耗电

5. 注意事项：

高性能独显会显著降低续航

4K屏幕比1080P更耗电

电池会随时间衰减

Windows笔记本续航通常比MacBook短

选择长续航笔记本时，需要平衡性能，还要平衡便携性，以及平衡续航，建议根据实际使用场景来做选择。