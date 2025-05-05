续航10小时以上的笔记本

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移动办公与远程工作正渐渐普及，在此种情形下，笔记本的续航能力变得越发重要 。以下是一些选购建议 ，也有推荐机型 ，这些笔记本的续航时间可达到10小时以上 。
1. 如何判断笔记本真实续航？
官方续航数据通常是在理想条件下测试的
实际使用时建议参考第三方评测数据
注意电池容量(Wh)和功耗比
2. 选购要点：
优先选择低功耗的处理器，例如Intel的U/P系列，又或者AMD的低压版。
16:10比例的屏幕更省电
建议选择至少72Wh的大容量电池
支持快充技术能提升使用体验
3. 2023年主流长续航笔记本推荐：
MacBook Air M2：真实续航约15-18小时
LG Gram 16：约12-14小时
ThinkPad X1 Carbon：约11-13小时
华为MateBook X Pro：约10-12小时
华硕ZenBook S13：约10-11小时
4. 延长续航的小技巧：
降低屏幕亮度
关闭不必要的后台应用
使用省电模式
定期优化电池健康度
外接设备会增加耗电
5. 注意事项：
高性能独显会显著降低续航
4K屏幕比1080P更耗电
电池会随时间衰减
Windows笔记本续航通常比MacBook短
选择长续航笔记本时，需要平衡性能，还要平衡便携性，以及平衡续航，建议根据实际使用场景来做选择。
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