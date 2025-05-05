360手机应用商店由360公司推出，是安卓应用分发平台，能为用户提供安全可靠的应用下载服务，作为国内主流应用商店之一，它拥有超百万款应用资源，这些资源涵盖游戏、工具、社交、生活等各个类别。

核心功能特点：

安全检测机制是这样的：所有应用都要经过360安全中心的严格检测，通过这种检测能有效地防范恶意软件，也能防范病毒。

省流量更新具备这样的特点，它支持增量更新技术，通过这种技术能够节省更新流量，最高可节省90% 。

3. 应用管理：提供一键更新、批量卸载等便捷功能

4. 专属福利：经常推出应用限免、游戏礼包等优惠活动

使用技巧：

开启WiFi自动更新功能可保持应用最新状态





使用"应用冻结"功能可有效节省手机内存

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参与应用评测可获得积分奖励

Q：下载应用时提示"存在风险"怎么办？

A：建议选择商店推荐的同类替代应用

Q：安装应用时提示"未知来源"？

A：需在手机设置中开启"允许安装未知来源应用"

360手机应用商店不断优化用户体验，每月都有更新，每次更新都能带来性能的提升以及新功能。对于安卓用户而言，他们注重安全与便捷，360手机应用商店是一个值得信赖的应用获取渠道。