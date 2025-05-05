2008年诺基亚手机

2008年，对诺基亚手机的发展而言，是关键的一年 。这一年，诺基亚在全球手机市场所占份额为38% 。它仍然保持着行业领导者的地位 。当时，诺基亚的产品线覆盖了各个细分市场 ，从入门级到旗舰级 。

在2008年，诺基亚推出了多款经典机型：

N系列旗舰机N96配备了2.8英寸屏幕，它拥有500万像素卡尔蔡司镜头，它支持DVB-H移动电视。

E系列商务手机E71采用了全键盘设计，它的厚度只有10毫米，受到商务人士的喜爱。

3. 5800 XpressMusic是诺基亚推出的首款手机，它是一款触控屏音乐手机，它采用的是S60第五版系统。

4. 1200系列：超低端机型，以超长待机和坚固耐用著称

2008年诺基亚手机的主要特点包括：

采用Symbian S60操作系统

内置诺基亚地图服务

Ovi Store应用商店初具规模

音乐播放功能出色

坚固耐用的机身设计

优秀的信号接收能力

这一年，诺基亚开始面临挑战，这些挑战是苹果iPhone以及Android手机带来的 ，诺基亚在市场份额方面仍处于领先位置 ，但触控屏智能手机的兴起 ，已开始让行业格局发生改变 。

2008年，诺基亚手机处于功能机时代的顶峰，它的产品在可靠性上达到了很高的水平，在易用性上也达到了很高的水平，在功能性上同样达到了很高的水平，直到现在仍被许多用户怀念。