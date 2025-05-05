现在苹果手机多少钱?

苹果手机是全球颇受大众欢迎的智能手机，其价格区间跨度较大，这主要由型号、存储容量以及新旧程度等因素所决定，以下是当前苹果手机的价格概览：

1. 最新旗舰机型

iPhone 15 Pro Max有128GB版本，这个版本的售价是从9999元起步的。

2. 上一代机型

iPhone 14系列，现在的售价普遍都降了，降了1000元至1500元。

iPhone 13系列手机，在一些销售渠道，它的售卖价格已经下降到了4000元到5000元这个范围。

3. 二手市场价格

99新iPhone 13系列：3000-4500元

官方翻新机比全新机低15-30%

4. 购买渠道差异





官网价格最稳定但无优惠

电商平台经常有300-500元促销

运营商合约机会有话费补贴

5. 影响价格的因素

存储容量：每增加128GB约贵800-1000元

颜色版本：特殊色可能加价

购买时间：新机发布后旧款会降价

建议消费者依据自身预算进行选择，建议消费者根据自身使用需求进行选择，消费者没必要盲目追求最新款，同时消费者要留意辨别正规渠道，如此可避免买到翻新机，还可避免买到山寨机。