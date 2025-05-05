戴尔电脑笔记本报价及图片

戴尔是全球著名的电脑品牌，它的笔记本产品线涵盖了不同的价位，能满足不同的需求。下面是主流型号的报价以及图片参考，价格会因为配置和渠道而有所变动：

一、Inspiron灵越系列

1. 灵越14 3000

报价：¥3299起

图片特征：14英寸窄边框/磨砂外壳/银色机身

适用场景：学生上网课/基础办公

2. 灵越15 5000

图片特征：15.6英寸全高清屏/背光键盘/金属转轴

配置建议：选择i5-1135G7+MX350显卡版本

二、XPS高端系列

1. XPS 13 9310

图片亮点：碳纤维掌托/4K触控屏/极窄边框

特色功能：100% sRGB色域覆盖

2. XPS 15 9500

图片展示：可选OLED屏版本/指纹电源二合一键

三、游戏本系列

1. G15 5511





外观图片：四区RGB键盘/尾部环形灯带

配置示例：i7-11800H+RTX3060组合

2. Alienware m15 R6

产品图：蜂巢结构散热孔/可定制灯效

图片获取建议：

1. 官网产品页提供360°展示图

2. 京东/天猫旗舰店有实拍详情图

3. 中关村在线等平台提供真机对比图

价格提醒：

教育优惠可享5%折扣

企业采购有专属渠道价

618/双11期间价差可达¥500-800

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