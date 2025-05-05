123惠普打印机官网

惠普打印机官网（）是惠普公司给消费者提供的官方服务平台，消费者能通过这个网站完成打印机购买，能通过这个网站进行驱动下载，能通过这个网站开展设备设置，还能通过这个网站获得售后服务等全流程操作。以下是官网核心功能介绍以及使用建议：

1. 产品选购

官网展示了全系列打印机型号，其中有家用喷墨打印机，有商用激光打印机，还有多功能一体机等。每款产品页面都有详细技术参数，都有耗材兼容性说明，也有用户评价。建议在购买前使用“产品对比”功能，依据打印量筛选机型，依据色彩需求筛选机型，依据预算筛选机型。

2. 驱动下载

输入打印机型号，或者让网站自动检测设备，就能获取最新版驱动程序。官网支持Windows、macOS、Linux等多个系统，还提供移动端打印APP（HP Smart）的下载链接。

3. 首次设置指南

开箱后扫描机身上二维码直达设置页面

分步视频教程指导完成装纸、灌墨、网络连接

它支持两种模式，一种是无线直连模式，另一种是传统USB连接模式 。

4. 耗材购买

原装墨盒/碳粉盒订购版块提供：

按型号搜索功能

高容量装选购建议

墨盒回收计划入口

5. 故障排除

常见问题解决中心包含：

打印质量问题的图文解决方案

错误代码查询系统

在线客服即时对话窗口

6. 增值服务

惠普+订阅计划（涵盖耗材自动配送和设备保修）

企业客户专属支持通道

教育机构批量采购入口

注意事项：

• 警惕非官方的驱动下载网站

• 注册产品可延长保修期

• 定期检查官网的固件更新通知