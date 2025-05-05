索尼耳机wf1000xm3怎么重新配对

1. 为什么要重新配对

更换新手机/设备时需重新配对

耳机出现连接异常或频繁断连

固件升级后需要重新建立稳定连接

2. 准备工作

确保耳机有至少50%电量

将需要配对的设备蓝牙功能开启

清除设备蓝牙列表中已有的WF-1000XM3信息（需进入设备蓝牙的设置菜单→定位到耳机选项→点击“忽略此设备”进行删除）。

3. 强制进入配对模式

① 将耳机放入充电盒，保持盒盖开启状态

② 长按两侧触控面板15秒（需同时按住左右单元）

③ 观察到红色指示灯快速闪烁3次后转为蓝色慢闪

④ 此时耳机已恢复出厂设置并进入配对模式

4. 新设备配对流程

打开手机/平板等设备的蓝牙设置

在可用设备列表中选择"WF-1000XM3"

根据提示完成配对（部分设备需要输入配对码"0000"）

成功连接后耳机将播放语音提示"蓝牙连接"

5. 常见问题解决

无法进入配对模式：确保充电盒有电，重复长按操作时手指要完全覆盖触控区

设备搜索不到耳机：检查耳机是否已退出其他设备的已连接列表

单边耳机不工作：将双耳放回充电盒关闭盖子10秒重置

6. 高级技巧

通过使用Sony耳机连接应用，可以轻松管理多台设备的切换。

在App中开启"自动电源关闭"功能可节省电量

定期用棉签清洁耳机充电触点确保连接稳定性