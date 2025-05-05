2009年，三星发布了一款颇受欢迎的上网本N148。这款产品配备了Intel Atom N450处理器，并且拥有10.1英寸的1024×600分辨率LED背光屏幕。其体积紧凑，便于携带，重量仅为1.2千克，厚度不到3厘米，因此在当时成为了移动办公的热门选择。

硬件配置方面：

这款处理器的型号为Intel Atom N450，它采用了单核设计，其工作频率高至1.66GHz。

内存：1GB DDR2（最大可扩展至2GB）

存储：160GB 5400转机械硬盘

网络：802.11b/g无线+百兆有线网卡

接口：3×USB 2.0、VGA、耳机/麦克风插孔

电池：6芯5200mAh锂电池（标称使用时间7小时）

使用体验特点：

1. 便携性优异，适合出差、旅行等移动场景





2. 预装Windows XP系统运行流畅

3. 键盘键程适中，长时间打字不易疲劳

4. 散热表现良好，风扇噪音控制得当

5. 性能局限明显，仅适合文档处理、网页浏览等轻量任务

维护建议：

升级SSD可显著提升系统响应速度

增加内存能改善多任务处理能力

定期清洁散热风扇可延长使用寿命

更换新电池可恢复移动续航能力

尽管停产已久，N148凭借其稳定的制造工艺和独特的外观设计，依然赢得了不少用户的青睐，常被用作备用手机；尤其是那些对手机性能要求不高的用户，比如老年人、学生等，这款手机显得格外合适。