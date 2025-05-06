2023苹果6s还能用吗

2015年，苹果公司推出了iPhone 6s，时至今日，已有八年时光流逝。到了2023年，这款手机是否还能保持良好的运行状态？以下我们将从几个关键方面展开讨论：

1. 系统支持情况

目前可升级的系统是iOS 15，不过要留意，从2023年开始，对iOS 16及其以上版本将不再提供支持服务。

仍可运行大部分主流App，但部分最新功能可能受限

安全性更新仍会持续一段时间

2. 日常使用表现

通话、短信、微信等基础功能完全正常

轻度使用（浏览网页、看视频）尚可

多任务切换明显卡顿

游戏体验较差，大型游戏加载缓慢

A9芯片性能仅相当于入门级安卓机

电池续航普遍较差（建议更换新电池）

2GB内存严重制约多任务能力

相机成像质量明显落后

4. 适用人群建议

适合作为备用机或老年人使用

不建议主力机使用，尤其游戏用户

二手市场价格约300-600元（视成色而定）

5. 升级建议

若预算有限可考虑iPhone 8/SE系列（A11芯片）

性价比非常出色的选项，包括iPhone XR以及iPhone 11，它们均配备了A12或A13处理器。

想体验新功能建议iPhone 13及以上

iPhone 6s在2023年仍可使用，但已不再适合作为日常使用的主要手机。对于不太注重性能的用户，更换电池后还能使用一到两年；对于那些追求流畅操作体验的用户，我们建议他们考虑进行升级。