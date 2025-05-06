vivo Y31s是针对新手用户量身打造的5G手机，以其合理的硬件配置和亲民的价格优势，吸引了众多预算有限的消费者。我们将从几个关键角度，包括核心参数、实际使用感受以及与同类产品的对比，对vivo Y31s进行全方位的剖析，以便用户能迅速掌握其真实性能表现。

核心硬件配置

处理器采用的是高通骁龙480 5G芯片，这款芯片是用8nm工艺制程技术生产的。它的安兔兔跑分大概在33万分左右，这样的性能完全能够满足日常使用和玩一些简单游戏的需求。

屏幕的尺寸为6.58英寸，采用了LCD水滴屏的设计；分辨率高达1080P；同时具备90Hz的刷新速率，用户还可自由选择60Hz或90Hz两种刷新率。

配置存储方面，我们提供了4GB起步的内存容量，以及128GB的存储空间。借助内存融合技术，这一配置还能额外增加最多4GB的虚拟运行内存。

电池续航出色：配备了5000mAh的大容量电池，支持18W的快速充电技术，经过实际测试，连续播放视频的时间能够持续大约14个小时。

摄像系统配置上，后置摄像头配备了一枚1300万像素的主镜头，此外，还有一枚200万像素的景深镜头与之搭配，共同工作。而且，这套系统还具备了超级夜景模式的拍摄功能。

使用体验亮点

关于5G性能：它兼容双模5G（即独立组网SA和非独立组网NSA）两种模式；经过实际测试验证，我们注意到，在市区5G网络覆盖区域，下载速度确实可以达到或超过300Mbps。

系统经过改进，加入了Funtouch OS 11操作系统，同时针对配置较低的设备进行了特别优化，结果使得应用的启动速度提高了20%。

散热结构设计巧妙，多层立体布局，即便长时间连续进行游戏活动，超过一小时，机身温度依然能够保持恒定，维持在42.3摄氏度。





该设备具备众多实用特性，其中包括侧边指纹识别和面部解锁两种安全解锁方式，同时亦保留了3.5mm的耳机接口。

同价位竞品对比

与Redmi Note 10 5G（同配版）相比：

这款产品配备了：90Hz的高刷新率屏幕、更充足的电池容量、以及更轻便的机身——重量仅为185.5克。

不足：充电功率较低（18W vs 18W）、缺少超广角镜头

购买建议

适合人群：学生党/中老年用户/备用机需求者

最佳入手时机：电商大促期间通常降价至千元内

需注意短板：夜景拍摄噪点明显，高强度游戏场景偶现卡顿

请注意，这些评测数据是基于2023年3月发布的标准版规定所执行，其中所引用的系统版本编号为PD2088F_EX_A_1.75.8。