OPPO R3，这款定位中高端市场的智能手机，以其轻薄的机身设计和出色的性能，深受广大用户喜爱。自2014年正式上市以来，它已成为OPPO R系列中的核心产品之一。

机身设计：

OPPO R3手机运用了6.3毫米的超薄金属机身设计，重量仅有140克。这款手机在那时，成为了市场上最薄的LTE手机之一。金属边框与玻璃面板的巧妙搭配，既带来了舒适的握持感，又确保了手机的耐用性。

显示效果：

屏幕尺寸为4.7英寸，配备720P IPS技术，显示效果清晰，细节十分丰富。此屏幕运用了全贴合技术，显著减少了反光现象，提升了在户外环境中的可见度。

相机性能：

该设备配备了索尼IMX179传感器，像素高达800万。它具备f/2.0的大光圈，并使用了蓝玻璃滤光片。此外，它还含有500万像素的前置摄像头，支持美颜功能，非常适合自拍。

硬件配置：

搭载高通骁龙400系列四核处理器，主频为1.4GHz，内存配置为1GB RAM和8GB ROM，同时支持microSD卡进行容量扩展。虽然配置不算最高端，但在日常使用过程中，运行流畅且表现稳定。

网络支持：





该设备支持4G LTE网络，保证了下载速度的迅速。此外，它还拥有双卡双待的特点，非常适合商务人士选用。

电池续航：

电池的容量是2410mAh，运行ColorOS系统经过优化，完全能够满足一天的正常使用需求。尽管电量并不算很充足，但机身在厚度控制上做得相当出色。

操作系统：

该设备搭载了基于Android 4.3版本的ColorOS 1.4操作系统，系统界面既简洁又大气，而且视觉效果十分出色，此外，它的功能也相当全面。

价格定位：

这款产品的价格大概在两千元左右，定位在中高端市场，性价比方面表现得非常不错。

总结：

OPPO R3以其出色的工业设计、优秀的摄影能力和稳定的性能，在市场上收获了众多好评。这款产品轻薄的造型理念，对OPPO后续产品的设计风格产生了长远的启示。