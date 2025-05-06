小米官网商城全部商品

小米官网的购物平台是小米品牌官方指定的销售途径，它囊括了从手机到智能家居等多个类别的产品。具体来看，这个商城的主要商品种类有：智能手机、智能家居设备等，以下是一些典型的商品例子：

一、智能手机系列

主要产品：小米14系列手机、小米13 Ultra旗舰手机

性价比较优的手机款式有：Redmi K70系列，还有Redmi Note 13系列。

3. 折叠屏手机：MIX Fold系列

二、智能硬件

Redmi Book Pro系列笔记本，Xiaomi Book系列笔记本电脑。

2. 平板电脑：Xiaomi Pad 6系列

3. 可穿戴设备领域：涵盖了小米手表系列以及红米手表系列。

4. 耳机产品：Xiaomi Buds系列

三、智能家居

1. 大家电：空调、洗衣机、冰箱

2. 厨房电器：电饭煲、净水器、电磁炉

3. 生活电器：扫地机器人、空气净化器

4. 照明系列：智能台灯、吸顶灯

四、生态链产品





1. 出行产品：电动滑板车、平衡车

2. 箱包服饰：背包、T恤

3. 生活周边：移动电源、充电器

五、配件专区

1. 手机配件：保护壳、贴膜

2. 电脑配件：键盘、鼠标

3. 智能家居配件：网关、传感器

六、新品专区

即时更新最新发布的产品，包括限量版和首发机型

七、服务专区

1. 以旧换新服务

2. 延保服务

3. 上门安装服务

八、促销活动

定期推出限时折扣、套装优惠等活动

请注意，不同地区的商品库存和价格可能不尽相同，而且还有可能因为促销活动的原因而发生变化。为了获取最准确的信息，我们建议您访问官方网站，查看最新的资讯。