苹果官网iphone12

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2020年，苹果公司推出了iPhone 12系列，该系列至今仍备受市场青睐。本文将详细介绍苹果官网上销售的iPhone 12各型号的详细信息，帮助您做出明智的购买决定。
一、产品系列
目前在苹果官网仍可购买iPhone 12系列中的两款机型：
1. iPhone 12（6.1英寸）
2. iPhone 12 mini（5.4英寸）
二、核心参数
1. 显示屏：
超视网膜XDR显示屏
该分辨率有2532像素宽和1170像素高，适合12英寸的显示屏；另外，还有2340像素宽和1080像素高的版本，它更适用于mini尺寸的屏幕。
OLED技术，支持HDR显示
2. 芯片：
A14仿生芯片
6核CPU+4核GPU
16核神经网络引擎
3. 相机系统：
双1200万像素后置摄像头（广角+超广角）
1200万像素前置原深感摄像头
支持4K视频拍摄
4. 5G支持：
5G网络连接
智能数据模式自动切换
三、存储容量与价格
苹果官网提供两种存储容量选择：
1. 64GB版：
iPhone 12：¥5199
iPhone 12 mini：¥4499
2. 128GB版：
四、购机建议
1. 选购考量：
屏幕尺寸需求
存储空间需求
预算限制
2. 优惠方案：
可选24期免息分期
以旧换新折扣
教育优惠（需验证）
3. 配件选购：
MagSafe充电器
官方保护壳
AirPods搭配购买
五、购买流程指南
1. 访问苹果官网
2. 选择"iPhone"→"iPhone 12"
3. 选择具体机型、颜色和存储容量
4. 添加保修服务（AppleCare+）
5. 选择付款方式和配送地址
6. 确认订单并完成支付
六、注意事项
1. 包装不含充电器和耳机
2. 建议购买20W USB-C电源适配器
3. 激活前确保SIM卡已准备好
4. 收到货后及时检查外观和功能
七、售后保障
1. 14天无理由退换
2. 1年有限保修
3. 可选AppleCare+服务
在选购产品前，您可以前往Apple Store亲身感受产品，亦或是通过官网的AR技术预览产品真实效果。iPhone 12作为前代旗舰，其性能依旧能够满足大多数用户的日常使用需求，并且相比新款，它的性价比更高。
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