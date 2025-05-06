苹果官网iphone12

2020年，苹果公司推出了iPhone 12系列，该系列至今仍备受市场青睐。本文将详细介绍苹果官网上销售的iPhone 12各型号的详细信息，帮助您做出明智的购买决定。

一、产品系列

目前在苹果官网仍可购买iPhone 12系列中的两款机型：

1. iPhone 12（6.1英寸）

2. iPhone 12 mini（5.4英寸）

二、核心参数

1. 显示屏：

超视网膜XDR显示屏

该分辨率有2532像素宽和1170像素高，适合12英寸的显示屏；另外，还有2340像素宽和1080像素高的版本，它更适用于mini尺寸的屏幕。

OLED技术，支持HDR显示

2. 芯片：

A14仿生芯片

6核CPU+4核GPU

16核神经网络引擎

3. 相机系统：

双1200万像素后置摄像头（广角+超广角）

1200万像素前置原深感摄像头

支持4K视频拍摄

4. 5G支持：

5G网络连接

智能数据模式自动切换

三、存储容量与价格

苹果官网提供两种存储容量选择：

1. 64GB版：

iPhone 12：¥5199

iPhone 12 mini：¥4499

2. 128GB版：

四、购机建议

1. 选购考量：

屏幕尺寸需求

存储空间需求

预算限制

2. 优惠方案：

可选24期免息分期

以旧换新折扣

教育优惠（需验证）

3. 配件选购：

MagSafe充电器

官方保护壳





AirPods搭配购买

五、购买流程指南

1. 访问苹果官网

2. 选择"iPhone"→"iPhone 12"

3. 选择具体机型、颜色和存储容量

4. 添加保修服务（AppleCare+）

5. 选择付款方式和配送地址

6. 确认订单并完成支付

六、注意事项

1. 包装不含充电器和耳机

2. 建议购买20W USB-C电源适配器

3. 激活前确保SIM卡已准备好

4. 收到货后及时检查外观和功能

七、售后保障

1. 14天无理由退换

2. 1年有限保修

3. 可选AppleCare+服务

在选购产品前，您可以前往Apple Store亲身感受产品，亦或是通过官网的AR技术预览产品真实效果。iPhone 12作为前代旗舰，其性能依旧能够满足大多数用户的日常使用需求，并且相比新款，它的性价比更高。