笔记本电脑配置清单及价格表

在选购笔记本电脑的过程中，消费者通常会优先考虑其配置和价格。为此，我们特别整理了一份2024年市场上主流笔记本的配置与价格对比表格，希望这份资料能帮助您更好地了解市场行情，从而根据个人需求做出明智的购买选择。

入门级办公本（3000-5000元）

配置：

处理器类型为Intel i3-1215U，亦或是AMD R3 7320U。

内存：8GB DDR4

存储：256GB SSD

显卡：集成显卡

屏幕：14英寸 FHD IPS

系统：Windows 11

特点：适合日常办公、上网、轻度娱乐

型号展示环节，我们看到了联想品牌推出的新机型小新Air 14，售价为4499元；同时，还有来自惠普旗下的战66系列，其售价为4299元。

中端全能本（5000-7000元）

配置：

该设备所配备的处理器是Intel i5-1240P，或者是AMD R5-7640U型号。

内存：16GB DDR4

存储：512GB SSD

显卡：MX550 / Radeon 680M

屏幕：15.6英寸 FHD IPS

特点：流畅运行Office、PS、轻度视频剪辑

该系列机型涵盖了华为的MateBook 14型号，其售价为6499元，同时还包括了戴尔的灵越15系列，售价为5799元。

高性能游戏本（7000-10000元）

配置：





处理器型号可选Intel i7-13700H，亦或是AMD R7-7840H。

内存：16GB DDR5

存储：1TB SSD

显卡：RTX 4060 8G

屏幕：16英寸 2K 165Hz

特点：畅玩3A游戏、3D建模渲染

该系列中包含联想品牌的拯救者R9000P型号，其售价为8999元；同时还有ROG旗下的魔霸新锐，其定价为9499元。

高端创作本（10000元以上）

配置：

该设备所采用的处理器类型是Intel i9-13900H，或者是AMD R9-7945HX。

内存：32GB DDR5

存储：2TB SSD

显卡：RTX 4080 12G

屏幕：16英寸 4K OLED

特点：专业视频剪辑、AI计算

本产品线涵盖了：MacBook Pro 16型号（售价为18999元）、ThinkPad X1 Extreme型号（售价为15999元）。

选购建议：

1. 办公用户优先考虑续航和便携性

2. 游戏玩家重点关注显卡性能和散热

3. 创意工作者需要高色域屏幕和大内存

4. 学生群体建议选择4000-6000元的中端机型

价格数据取自京东、天猫2024年1月官方旗舰店，请注意，实际售价可能因促销活动而有所调整。在您购买前，最好对各平台的价格进行比较，并且关注618、双11等大型促销活动的具体时间。