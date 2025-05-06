打印机回收多少钱一台

打印机的回收价格因型号、品牌及使用状况等不同因素而有较大波动。以下列出了一些常见情形以供参考，帮助您对旧打印机的价值做出合理的评估。

影响回收价格的关键因素

1. 打印机类型

激光打印机商用机型，诸如惠普和兄弟品牌，其回收价值相对较高；而单功能机型，其回收价格大致在50至300元之间；至于多功能一体机，其回收价格则可升至200至600元。

喷墨打印机家用打印设备，诸如佳能和爱普生品牌，其二手收购价格通常不高，大约在20至100元每台。这一价格水平主要源于墨盒容易发生堵塞问题，这直接影响了它们的再销售价值。

针式打印机（针对票据打印）：对于二手设备的需求持续稳定，以EPSON LQ系列打印机为例，其价格大致在每台80到200元之间浮动。

2. 使用状况

设备外观完好，功能运转正常，这类产品的价格通常偏贵；设备具备正常通电的能力，同时也能执行打印测试页面的操作。

若设备缺失某些部件，诸如硒鼓或是进纸托盘，亦或是遭遇故障，比如纸张堵塞或是屏幕上出现错误信息，那么此类设备的价值可能会按照废塑料或金属的市场价格来估算，大概每台在10到30元之间。

3. 市场需求

受欢迎的机型，诸如惠普M1005，由于所用耗材的通用性较强，其回收价值相应提升，价格增长幅度大约在10%至20%这个区间。

停产老旧机型（如10年以上机龄）可能仅值废品价。

回收渠道对比

1. 线下实体店

本地维修服务商通常会在现场进行评估，这对于那些急需解决的问题来说，确实是一个不错的选择。然而，这种服务的费用可能相对较低。

大型回收公司针对批量设备（5台以上）可能给出打包价。

2. 线上平台





闲鱼、转转等二手平台可自主定价，但需承担物流风险；

专业回收机构，诸如“爱回收”，它们提供免费检测服务，但会相应地扣除折旧费用。

注意事项

隐私清除：务必取出硬盘或执行数据擦除（部分高端机型存储用户信息）；

比价技巧：拍照记录序列号并咨询3家以上回收商，避免低价回收；

附加服务：部分商家提供“以旧换新”补贴，折算新机购买优惠更划算。

参考价格表

产品型号分类，举例说明为中档产品，其正常运营成本约为（以人民币元计），若遇到故障，维修费用也将相应增加（以人民币元计）。

此区域内的内容不得随意修改，必须严格遵循既定规则，严禁私自变动。

该激光设备型号为惠普P1106，其价格介于150元至250元，功率覆盖30瓦至80瓦的区间。

兄弟7080D型号的激光一体机，其售价介于300到500元，打印能力可达100至200页。

这款佳能MG2580喷墨一体机的打印分辨率在40到80之间，而其打印速度则可达到每分钟5至20页。

（注：以上为2023年市场均价，实际以检测为准）

与回收商取得联系时，务必详尽描述机器的详细状况，并且提供实物图片或视频资料，这样做能有效提高报价的准确性。