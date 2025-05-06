vivox9splus

vivo X9s Plus是vivo在2017年发布的一款中高端手机，其显著特点是强大的自拍功能、宽敞的屏幕和全面的性能。作为X9系列的升级版，X9s Plus在硬件和软件方面都进行了多项优化，旨在为用户提供更出色的使用体验。

1. 设计与外观

vivo X9s Plus使用了全金属的一体化机身设计，屏幕尺寸为5.85英寸，配备了1080P分辨率的AMOLED显示屏，色彩鲜艳，视觉效果相当出众。机身厚度只有7.25毫米，还拥有弧形边框设计，握持感十分舒适。

2. 自拍与相机表现

vivo X9s Plus的一大特色是其前置的双摄像头配置，这个组合由一个2000万像素的主摄像头和一个500万像素的景深摄像头构成，能够实现柔光自拍和背景虚化等功能，使得自拍照片看起来更为自然和清晰。而后置摄像头则配备了1600万像素的高分辨率，并支持PDAF快速对焦技术，保证了日常拍摄时的稳定性能。

3. 性能与续航

vivo X9s Plus搭载了高通骁龙653处理器，配备了4GB RAM和64GB存储空间，运行流畅，足以满足日常使用和简单游戏需求。电池容量为4015mAh，经过系统优化，续航能力表现出色。而且，它还具备双引擎快充功能，充电速度相当迅速。

4. 系统与特色功能

搭载Android 7.1系统的Funtouch OS 3.1版本，界面设计既简洁又大方，操作起来流畅且便捷。该版本特色功能包括：





Hi-Fi 音质该设备配备了ES9318 DAC芯片，具备播放高解析度音频的能力，其音质显著超越普通手机。

分屏多任务：支持应用分屏，提高多任务处理效率。

游戏模式：优化游戏性能，减少干扰，提升游戏体验。

5. 市场定位与竞争对手

vivo X9s Plus主要面向那些喜欢自拍且追求大屏体验的用户，它的竞争对手包括OPPO R11 Plus、华为nova 2 Plus等价格相近的机型。这款手机的特点是其出色的自拍功能、出色的Hi-Fi音质以及vivo品牌所提供的优质服务。

6. 用户评价与购买建议

vivo X9s Plus 一上市就受到了广泛的好评，特别是众多女性消费者的青睐。即便现在有了新的型号，它在二手市场上的性价比依旧很高。对于那些资金有限却想体验 vivo 的自拍和大屏功能的用户，这款手机无疑是个不错的选择。

总结vivo X9s Plus定位为中高端市场，性能全面均衡，尤其在自拍、电池持久力和音质方面表现出色，非常适合喜欢摄影和追求影音体验的用户。尽管不是最新推出的型号，但它的实用价值依然很高。