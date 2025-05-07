近期，人民日报针对联想集团进行了严厉的评论，此事引起了广泛的注意。评论中明确指出联想在核心技术的研究与开发上投入不够，对国外技术的依赖度较高，这些问题反映了我国科技行业面临的深层困境。

人民日报强调，联想在研发领域的投入比例长时间低于整个行业的平均水准。作为我国个人电脑行业的佼佼者，联想在2020年的研发支出仅占总收入的2.3%，这一数字远逊于华为的15.9%。尽管这种“贸易先行，工业支撑，技术跟进”的策略在短期内赢得了市场的认可，但它并不能保证企业的长期稳健发展。

文章指出，联想对国外技术的依赖程度过高。在核心处理器、操作系统等至关重要的技术领域，联想一直未能取得显著的进展。这种现象与我国倡导的科技创新和自主发展的战略目标形成了强烈的反差。

人民日报对联想的国际化策略提出疑问。即便通过收购IBM的PC业务、摩托罗拉的手机品牌等国际知名企业，使其跻身“世界500强”行列，但其核心技术的空洞化问题却愈发明显。

这起事件反映出三个值得深思的问题：





1. 企业发展战略的选择问题：短期利益与长期投入如何平衡？

2. 全球化背景下，如何实现自主创新与国际合作的双赢？

在民族品牌走向国际化的道路上，我们应如何确保其技术创新方面的核心竞争力得以持续？

联想事件向我国科技企业发出了警示：在全球化的市场竞争中，缺乏核心技术的企业很难保持长期稳定发展。这不仅是一个联想需要深思的问题，也是一个我国整个科技产业必须正视的严峻课题。