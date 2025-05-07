gionee是什么牌子的手机

金立，一个源自我国的智能手机品牌，其成立时间为2002年，总部设立在广东省深圳市。作为我国手机行业早期的重要参与者之一，金立在我国的消费市场中曾经扮演了极其关键的角色。

品牌历史：

刘立荣创建了Gionee公司，起初这家公司专注于功能手机领域。随着智能手机时代的到来，Gionee实现了业务的转变。该公司在国内手机市场一度表现出色，排名第五。到了2017年，Gionee的事业达到了顶峰，其全球销量排名跻身前十。

主要产品线：

M系列手机在商务使用环境中尤为注重其续航时间；M2017作为该系列的一款产品，完美诠释了这一优势；它搭载了7000mAh的超大容量电池；因而，在M系列中脱颖而出。

2. S系列：定位时尚拍照手机

3. F系列：中端性价比机型

4. 金刚系列：主打坚固耐用的三防手机

市场表现：

最辉煌时期（2016-2017）年销量超过4000万台





海外市场拓展至印度、东南亚、非洲等地

2018年后因资金链问题逐渐退出主流市场

品牌特点：

1. 早期以"超级续航"为卖点

2. 注重线下渠道建设

3. 曾邀请多位明星代言（冯小刚、余文乐等）

4. 产品设计偏商务风格

现状：

Gionee品牌目前基本上退出了主流手机市场，不过，其部分型号依然在一些销售渠道中可以买到。该品牌的市场价值和拥有的技术专利依旧具有一定的吸引力。