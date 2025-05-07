iphone 6 plus现在值多少钱

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Science Technology
2014年苹果公司发布的iPhone 6 Plus，尽管停产已久，但在二手市场仍旧享有相当的交易热度。它的当前售价主要受到以下几个因素的制约：
1. 成色等级
99新（仅拆封未使用）：约800-1200元
95新（轻微使用痕迹）：约600-900元
9成新（明显使用痕迹）：400-600元
7成新及以下（屏幕划痕/外壳磨损）：200-400元
2. 存储容量差异
16GB版普遍比64GB版低150-200元
128GB顶配版溢价约100-150元
3. 版本区别
国行版比美版/日版贵50-100元
运营商锁定的版本价格低20%
4. 配件情况
原装充电器+耳机可增值50-80元
保留原盒增值30-50元
5. 功能状态
电池健康度＞80%可加价50元
维修过主板的机器贬值30-40%
当前市场行情（2023年参考）：
主力交易平台：闲鱼、转转等二手平台交易活跃
收购价普遍比售价低20-30%
16GB版本已基本被市场淘汰
注意事项：
1. 建议购买前确认iCloud锁状态
2. 注意辨别改码机/翻新机
3. 该机型已无法升级最新iOS系统
4. 仅适合备用机或收藏用途
价格趋势预测：
iPhone 6系列已被列入淘汰产品的名单，预计在未来的1至2年内，它的价值可能会下降到300元以下。
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