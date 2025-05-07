iphone 6 plus现在值多少钱

2014年苹果公司发布的iPhone 6 Plus，尽管停产已久，但在二手市场仍旧享有相当的交易热度。它的当前售价主要受到以下几个因素的制约：

1. 成色等级

99新（仅拆封未使用）：约800-1200元

95新（轻微使用痕迹）：约600-900元

9成新（明显使用痕迹）：400-600元

7成新及以下（屏幕划痕/外壳磨损）：200-400元

2. 存储容量差异

16GB版普遍比64GB版低150-200元

128GB顶配版溢价约100-150元

3. 版本区别

国行版比美版/日版贵50-100元

运营商锁定的版本价格低20%

4. 配件情况

原装充电器+耳机可增值50-80元

保留原盒增值30-50元

5. 功能状态

电池健康度＞80%可加价50元

维修过主板的机器贬值30-40%

当前市场行情（2023年参考）：





主力交易平台：闲鱼、转转等二手平台交易活跃

收购价普遍比售价低20-30%

16GB版本已基本被市场淘汰

注意事项：

1. 建议购买前确认iCloud锁状态

2. 注意辨别改码机/翻新机

3. 该机型已无法升级最新iOS系统

4. 仅适合备用机或收藏用途

价格趋势预测：

iPhone 6系列已被列入淘汰产品的名单，预计在未来的1至2年内，它的价值可能会下降到300元以下。