2013年，三星电子推出了其旗舰级智能手机Galaxy Note 3 N9000，这是Note系列的第三代机型。该手机搭载了当时最尖端的硬件配置，同时新增了S Pen的创新功能。

1. 硬件配置

5.7英寸1080p Super AMOLED显示屏

该设备配备了高通骁龙800四核处理器，而某些型号则采用了三星的Exynos 5420八核处理器。

3GB RAM + 16/32/64GB存储空间选择

3200mAh可拆卸电池

1300万像素后置摄像头，支持4K视频录制

2. 特色功能

S Pen触控笔支持1024级的压力感应，功能得到了提升；另外，还加入了Air Command快速操作功能。

多窗口功能：支持同时运行两个应用程序

智能备忘录：可以通过S Pen快速创建笔记

新增的传感器包括温度、湿度、紫外线传感器

3. 软件体验

运行Android 4.3 Jelly Bean系统

TouchWiz UI界面优化





支持Knox企业安全解决方案

4. 使用技巧

按住S Pen按钮并双击屏幕快速启动备忘录

使用手掌滑动截屏功能

通过Group Play实现多设备媒体共享

利用S Finder快速搜索手机内所有内容

5. 维护保养

定期清洁S Pen插槽

使用原厂电池和充电器

及时升级系统确保安全性能

建议使用官方保护套保护皮革质感背壳

电池续航优化方案

S Pen失灵处理方法

系统卡顿解决方案

这款手机至今仍深受众多用户喜爱，其大屏幕带来的优质体验，以及S Pen生产力工具的实用功能，仍旧是众多用户选择它的主要原因。