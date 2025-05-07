诺基亚6700s评测

2010年推出的诺基亚6700s是一款滑盖式智能手机，其特色在于时尚的外观设计和实用的功能。作为诺基亚S60系列中的经典产品，该款手机凭借其坚固的制造工艺和稳定的性能，吸引了众多消费者的喜爱。

外观设计：

6700s手机选用金属材质打造机身，并配有彩色的塑料后壳，提供了银色、红色、蓝色等多种颜色选择。其滑盖设计紧凑合理，按键操作时反馈感明确。该手机的尺寸为109.8毫米×45毫米×11.2毫米，重量大约为110克，握在手中感觉非常舒适。

硬件配置：

2.2英寸QVGA（240×320像素）TFT屏幕

600MHz ARM11处理器

128MB的随机存取存储器，加上256MB的只读存储器，并且支持最大至16GB的microSD卡扩展功能。

500万像素卡尔蔡司认证镜头，带双LED闪光灯

支持3G网络和Wi-Fi 802.11b/g

系统体验：





采用Symbian S60第三版FP2系统，操作起来十分直观。系统内预装了Ovi商店、诺基亚地图等实用应用。尽管系统在响应速度上略逊于同期的安卓手机，但日常使用中的通话、短信、网页浏览等功能体验依然流畅。

拍照表现：

该摄像头具备500万像素，具备自动对焦功能，其成像效果在当时属于中等偏上。在晴朗的白天，它能够清晰呈现细节，但在光线较暗的环境中，噪点问题较为突出。此外，它还能录制VGA分辨率的视频。

续航能力：

配置为860mAh的电池，在3G网络环境下，能够提供大约4小时的通话时间或长达300小时的待机时长。实际上，用户每天都需要为其充电。

总结：

6700s作为诺基亚功能机时代的经典产品，深受简约实用派用户的喜爱。尽管它的硬件配置在现在看来略显过时，但出色的工艺和稳定的系统依旧让许多怀旧爱好者愿意将其收入囊中。目前，这款手机的二手市场价大约在100到300元之间，而那些保存状况较好的收藏版机型，价格则会更高一些。