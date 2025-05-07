苹果手机价格官网报价

苹果手机，作为国际公认的高档智能手机品牌，其官方网站上的价格信息始终是众多消费者关注的重点。下面，我为您整理了苹果官网近期在售的主要手机型号的报价详情，供您查阅。

iPhone 15系列

iPhone 15 (128GB)：5999元

iPhone 15 Pro Max（256GB）售价为9999元。

iPhone 14系列

iPhone 14 (256GB)：6399元

iPhone SE (64GB)：3499元

购买渠道说明：

1. 以上价格均为苹果中国官网建议零售价

2. 官网支持24期免息分期付款

3. 教育优惠可享受额外折扣（需认证）

价格变动提醒：





新机发布后旧款机型通常会降价

双11、618等电商大促期间可能有额外优惠

以旧换新计划可抵扣部分购机款

保修服务：

所有官网购买的iPhone均享受：

1年有限保修

90天免费技术支撑

可选AppleCare+延保服务

建议消费者在购买前：

1. 根据自己的预算和需求选择合适的存储容量

2. 比较不同销售渠道的价格和促销活动

3. 确认是否有以旧换新资格