vivox27刚上市多少钱

2019年3月，vivo X27在中国市场正式和消费者见面了。这款手机作为vivo X系列的新一代旗舰产品，正式亮相了。它的上市价格因配置各异，被分为了三个不同的等级：

1. 标准版（8GB+128GB）：售价3198元

2. 高配版（8GB+256GB）：售价3598元

3. Pro版（8GB+256GB）：售价3998元

主要配置参数：

屏幕：6.39英寸Super AMOLED零界全面屏





处理器：标准版搭载高通骁龙675，Pro版搭载骁龙710

后置摄像头配备了三个不同型号的镜头，分别是4800万像素、1300万像素和500万像素，而前置摄像头则选用了1600万像素的升降式设计。

电池：4000mAh容量，支持22.5W快充

其他：屏下指纹识别，3D曲面玻璃机身

在上市之初，vivo X27凭借其独特的升降摄像头和无孔全面屏设计，在同价位手机市场中脱颖而出，竞争力显著。随后，该机型推出了多种颜色供消费者挑选，且价格保持稳定。市场反响显示，vivo X27的摄影功能和电池续航能力获得了消费者的广泛认可和一致好评。