iphone7plus机身尺寸

2016年，苹果公司推出了iPhone 7 Plus这款旗舰手机，它的机身尺寸引起了众多用户的关注。本文将详细阐述iPhone 7 Plus的尺寸信息、设计风格，并对其与其他手机型号进行对比，以便您能全面掌握这款手机的物理特性。

1. 基本尺寸数据

高度：158.2毫米

宽度：77.9毫米

厚度：7.3毫米

重量：188克

2. 屏幕尺寸

iPhone 7 Plus搭载了5.5英寸的Retina HD屏幕，运用了IPS技术，其分辨率达到了1920×1080像素，也就是401ppi。这样的屏幕尺寸与机身尺寸相匹配，既带来了出色的视觉享受，又提升了握持时的舒适度。

3. 设计特点

机身采用7000系列铝合金材料，这种材质既保证了结构的强度，又兼顾了整体的重量。

(2) 圆润边角：延续了iPhone 6系列的设计语言

(3) 防水防尘：达到IP67等级，厚度保持在合理范围

4. 与其他机型的尺寸对比

与iPhone 6s Plus相比：两者高度一致，但宽度略有缩小——iPhone 6s Plus为77.9毫米，而本产品为77.8毫米。

相比iPhone 8 Plus：尺寸完全相同





与iPhone X（5.8英寸）相比：体积显然更庞大，具体尺寸为143.6毫米×70.9毫米×7.7毫米。

5. 实际使用体验

(1) 单手握持：对于大多数用户来说需要双手操作

(2) 口袋容纳性：适合大多数裤子口袋，但略显宽大

(3) 保护壳选择：需要特别注意保护壳的厚度增加

6. 配件兼容性

由于尺寸特殊，iPhone 7 Plus需要专用的：

保护壳

车载支架

无线充电器（需支持相应尺寸）

7. 维修注意事项

维修时需要特别注意：

屏幕尺寸较大，维修成本较高

机身内部空间紧凑，需要专业工具操作

借助这些信息，您能够更准确地判断iPhone 7 Plus是否符合您的使用要求，同时也能为选购相关配件提供参考。