i5所有cpu型号大全

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英特尔酷睿i5系列处理器在市场上定位为中端主流产品，涵盖从第一代到最新款式的众多型号。我将会按照代数的顺序，依次列出i5处理器的全部型号，并对它们的关键特性进行介绍。这些特性既包括桌面版也包括移动版，同时涵盖了标压和低压版本。
第一代（Nehalem/Westmere, 32nm）
桌面版i5-750处理器及其更新型号i5-750S，还有i5-760系列处理器，以及早期推出的i5-2300型号（该型号使用的是LGA1156接口）。
移动版：i5-520M/540M（双核四线程，首次支持超线程）
第二代（Sandy Bridge, 32nm）
桌面版i5-2500K，这款深受用户喜爱的超频型处理器，同时还包括i5-2400和i5-2320。
移动标压：i5-2540M
移动低压：i5-2467M（首款超薄本专用U系列）
第三代（Ivy Bridge, 22nm）
桌面版：i5-3570K（LGA1155）、i5-3470
移动版：i5-3210M（HD4000核显）
第四代（Haswell, 22nm）
移动版：i5-4200H（首次出现H系列高性能移动版）
第五代（Broadwell, 14nm）
（注：此代型号较少）
桌面版：i5-5675C（配备Iris Pro核显）
移动版：i5-5350U
第六代（Skylake, 14nm）
桌面版：i5-6600K（DDR4内存支持）、i5-6400
移动版：i5-6300HQ（四核标压）
第七代（Kaby Lake, 14nm）
桌面版：i5-7600K、i5-7500
移动版：i5-7200U（低压双核）
第八代（Coffee Lake, 14nm）
重大升级：全系提升至6核6线程
桌面版：i5-8600K、i5-8400（LGA1151v2）
移动版：i5-8300H（四核标压）
这款第九代处理器，又称Coffee Lake Refresh，它的生产采用了14纳米的工艺技术。
桌面版i5-9600K这款处理器，其最高主频能够达到4.6GHz；与此同时，i5-9400F型号并未装备独立显卡。
移动版：i5-9300H（睿频加速2.0）
第十代处理器的型号包括Comet Lake和Ice Lake两款，其中Comet Lake采用了14nm制程技术，而Ice Lake则使用了10nm工艺。
桌面版：i5-10600K（12线程）、i5-10400
移动版：i5-1035G1（10nm Ice Lake架构）
桌面版：i5-11600K（PCIe 4.0支持）
移动版：i5-1135G7（Xe核显）
第十二代（Alder Lake, Intel 7）
混合架构：首次采用大小核设计
桌面版：i5-12600K（10核16线程）
移动版：i5-12500H（标压12核）
第十三代（Raptor Lake, Intel 7）
移动版：i5-13500H（睿频达4.7GHz）
特殊版本
T系列低功耗版：如i5-10400T（35W TDP）
无核显型号：后缀带"F"（如i5-11400F）
选购建议
1. 桌面用户优先考虑12/13代（性能提升显著）
2. 笔记本用户注意H（高性能）/U（低压）后缀区别
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