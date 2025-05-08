i5所有cpu型号大全

英特尔酷睿i5系列处理器在市场上定位为中端主流产品，涵盖从第一代到最新款式的众多型号。我将会按照代数的顺序，依次列出i5处理器的全部型号，并对它们的关键特性进行介绍。这些特性既包括桌面版也包括移动版，同时涵盖了标压和低压版本。

第一代（Nehalem/Westmere, 32nm）

桌面版i5-750处理器及其更新型号i5-750S，还有i5-760系列处理器，以及早期推出的i5-2300型号（该型号使用的是LGA1156接口）。

移动版：i5-520M/540M（双核四线程，首次支持超线程）

第二代（Sandy Bridge, 32nm）

桌面版i5-2500K，这款深受用户喜爱的超频型处理器，同时还包括i5-2400和i5-2320。

移动标压：i5-2540M

移动低压：i5-2467M（首款超薄本专用U系列）

第三代（Ivy Bridge, 22nm）

桌面版：i5-3570K（LGA1155）、i5-3470

移动版：i5-3210M（HD4000核显）

第四代（Haswell, 22nm）

移动版：i5-4200H（首次出现H系列高性能移动版）

第五代（Broadwell, 14nm）

（注：此代型号较少）

桌面版：i5-5675C（配备Iris Pro核显）

移动版：i5-5350U

第六代（Skylake, 14nm）

桌面版：i5-6600K（DDR4内存支持）、i5-6400

移动版：i5-6300HQ（四核标压）

第七代（Kaby Lake, 14nm）

桌面版：i5-7600K、i5-7500

移动版：i5-7200U（低压双核）

第八代（Coffee Lake, 14nm）





重大升级：全系提升至6核6线程

桌面版：i5-8600K、i5-8400（LGA1151v2）

移动版：i5-8300H（四核标压）

这款第九代处理器，又称Coffee Lake Refresh，它的生产采用了14纳米的工艺技术。

桌面版i5-9600K这款处理器，其最高主频能够达到4.6GHz；与此同时，i5-9400F型号并未装备独立显卡。

移动版：i5-9300H（睿频加速2.0）

第十代处理器的型号包括Comet Lake和Ice Lake两款，其中Comet Lake采用了14nm制程技术，而Ice Lake则使用了10nm工艺。

桌面版：i5-10600K（12线程）、i5-10400

移动版：i5-1035G1（10nm Ice Lake架构）

桌面版：i5-11600K（PCIe 4.0支持）

移动版：i5-1135G7（Xe核显）

第十二代（Alder Lake, Intel 7）

混合架构：首次采用大小核设计

桌面版：i5-12600K（10核16线程）

移动版：i5-12500H（标压12核）

第十三代（Raptor Lake, Intel 7）

移动版：i5-13500H（睿频达4.7GHz）

特殊版本

T系列低功耗版：如i5-10400T（35W TDP）

无核显型号：后缀带"F"（如i5-11400F）

选购建议

1. 桌面用户优先考虑12/13代（性能提升显著）

2. 笔记本用户注意H（高性能）/U（低压）后缀区别