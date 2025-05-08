2018年3月31日，OPPO R15在中国市场正式与消费者见面，随后在4月1日开启了首轮的销售活动。作为R系列中的旗舰机型，该手机以独特的渐变色彩设计以及先进的人工智能拍照功能为卖点。以下是对OPPO R15上市的相关重要信息进行简要概述：

1. 上市时间线

发布会日期：2018年3月31日（杭州）

首销日期：2018年4月1日（中国大陆）

海外上市：部分亚洲国家（如印度、泰国）于2018年5月陆续开售。

2. 版本与价格

标准版这款产品配备了6GB的内存容量和128GB的存储容量，其市场售价定位在2999元人民币。可供选择的颜色有星空紫、热力红以及雪盈白。

梦境版这款产品配备了6GB的内存以及128GB的存储容量，其市场零售价格为3299元人民币，消费者可以选择陶瓷黑和梦境红这两种颜色。

3. 核心配置

屏幕这款产品的屏幕大小为6.28英寸，其设计采用了19:9比例的Super-V Display异形全面屏技术。

处理器标准版手机搭载了联发科的Helio P60处理器，而梦境版手机则选用了高通的骁龙660芯片。

相机该设备装有2000万像素的前置摄像头，背部则采用了1600万像素加500万像素的双摄像头组合，同时支持AI智能场景识别技术。

4. 市场反响

首销当日线上渠道（京东、天猫等）销量突破10万台

渐变色机身设计成为2018年国产手机潮流标杆

5. 后续机型

OPPO在当年八月推出了R15x的轻微升级版，对硬件进行了相应的调整，同时，对色彩搭配也做了相应的改变。

OPPO R15的生产已经终止，若您有购买需求，不妨关注OPPO Reno系列及其他新机型。