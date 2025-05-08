iphonexsmax在日本

2018年，苹果公司推出了iPhone XS Max，这款大尺寸的高端手机在日本市场也引起了广泛关注。它的价格不菲，特色功能丰富，而且用户的使用体验也相当不错，这些都是值得大家关注的亮点。

一、价格与购买渠道

在日本，iPhone XS Max的售价根据容量大小和购买渠道的不同而有所区别。目前市面上，消费者可以选择的购买方式主要包括：

1. 苹果官方商店：提供全新机，256GB版本约12万日元

运营商合约机型涵盖了多家品牌，如au、SoftBank和docomo等，用户一般需要签署24至36个月的合约期限。

3. 二手市场：中古品价格约5-8万日元，成色好的会贵一些

二、网络支持情况

iPhone XS Max在日本能够无缝接入所有主要运营商的网络系统。

支持docomo/au/SoftBank的4G LTE网络

兼容日本特有的频段

支持VoLTE高清语音通话

三、特色功能体验





大屏亮点：拥有6.5英寸的OLED屏幕，观看影片和玩游戏时，视觉效果和操作感受更为出色。

双卡双待特性：游客们可以同时使用一张传统的实体SIM卡和一张电子SIM卡，这样的设计非常方便。

3. 相机性能：1200万像素双摄，支持智能HDR

4. 防水防尘：IP68级别，应对日本的梅雨季节很实用

四、使用建议

1. 建议购买无锁版，方便以后转售

2. 注意检查手机是否有运营商锁

3. 建议搭配移动电源使用，续航表现一般

4. 可考虑购买Apple Care+服务，维修成本较高

总体而言，iPhone XS Max 在日本的销售情况依然良好，尤其是那些喜爱大屏体验的用户对其情有独钟。尽管这款手机已经上市多年，但在二手交易市场上，它的性价比依然相当吸引人。