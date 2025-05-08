2014年，苹果公司推出了iPhone 6，这款手机成为了市场上的焦点，备受关注。时至今日，市面上流通的iPhone 6主要是二手和翻新产品。以下是2023年的最新价格详情：

一、二手市场价格（根据成色）

1. 95新无划痕：约400-600元

2. 9成新轻微使用痕迹：300-450元

3. 8成新明显磨损：200-350元

4. 配件齐全（原装充电器+包装）可溢价50-100元

二、翻新机价格

1. 官方翻新机：已停售

2. 第三方翻新机：500-800元（128GB版本）

三、影响价格的关键因素





1. 内存容量差异：16GB比64GB低100-150元

2. 网络版本：支持4G的A1586比3G版贵50-80元

电池的运行状态：若达到或超过80%，则价格属于合理区间；若低于70%，则必须下调售价，降价幅度应在50到100元之间。

四、购买建议

1. 优先选择提供验机报告的平台

2. 确认系统版本可升级至iOS 12.5.7

3. 检查Touch ID功能是否正常

4. 建议购买64GB及以上版本

这款手机不支持微信等热门应用的新版本，因此更适宜作为备用机或适合老年人使用的手机。在买卖过程中，最好用专业的检测工具来核实手机的硬件情况。