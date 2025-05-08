中兴通讯推出的N881F手机，是一款面向资金有限的消费者群体的入门级智能机。该型号主要面向市场消费者。自2012年面市以来，它展现了当时初级智能手机的标准配置和功能特性。

一、硬件参数

处理器采用了高通骁龙MSM7625A这一单核架构设计，其运行速度已经提升至了1GHz。

该设备装有512MB的RAM，配备有4GB的ROM存储，并且支持扩展存储，最大可达32GB。

屏幕的尺寸达到了4.0英寸，采用的显示技术为TFT LCD，其分辨率具体为480像素宽，800像素高。

4. 摄像头：后置500万像素（无前置摄像头）

5. 电池：1600mAh可拆卸电池

网络服务采用的技术是CDMA2000 1x EV-DO，这种技术特别适合中国电信定制的手机使用。

二、系统与功能

该设备运行的是Android操作系统，版本号为2.3，该版本也被称为Gingerbread。

2. 支持Wi-Fi 802.11b/g/n无线网络

3. 内置GPS模块

4. 支持蓝牙2.1

5. 配备重力感应器和光线传感器

三、产品特点

机身采用了塑料材质制成，其厚度大约在11.5毫米左右，而整体重量则大约在130克左右。

在物理按键的设计上，我们采用了经典的四键布局，这其中包括：负责显示菜单内容的菜单按钮、用于退回上一页面的后退按钮、返回网站主页的主页按钮，以及用于查找信息的搜索按钮。

该设备支持microSD卡扩展，方便用户提升存储空间，同时配备了常见的3.5mm耳机插孔。

4. 标配配件：充电器、数据线、电池和耳机

四、市场定位

作为中兴"北极星"系列产品之一，N881F定位为：

首款智能手机用户

备用机市场

学生群体

中老年用户

五、使用体验

1. 系统流畅度：单核处理器在运行基础应用时表现尚可

2. 续航能力：1600mAh电池可满足一天中等强度使用

3. 拍照效果：500万像素摄像头在光线充足环境下表现合格

4. 游戏性能：仅能流畅运行简单的2D游戏

六、优缺点分析

优点：





1. 价格亲民（上市价约800元人民币）

2. 系统稳定性好

3. 电信定制机信号表现良好

缺点：

1. 屏幕显示效果一般

2. 单核处理器性能有限

3. 无前置摄像头

4. 系统版本较旧（无法升级至新版Android）

七、同类产品对比

与同期竞品相比：

相比华为C8812：性能略低但价格更优惠

相比联想A790e：屏幕尺寸更大但续航稍弱

相比酷派5860S：系统优化更好但硬件配置相近

八、维修与售后

1. 官方提供1年质保

2. 维修成本低（屏幕总成约100元，主板约200元）

3. 第三方ROM资源丰富（CM等定制ROM支持）

九、当前市场情况

这款商品销售已中断多时，目前在二手市场的售价大约介于五十至一百元人民币之间，非常适合用于：

备用机

老人机

儿童学习机

功能测试机

十、用户评价

多数用户反馈：

作为入门机满足基本通讯需求

耐用性良好（部分机器至今仍可正常使用）