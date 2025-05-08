红米5plus多少钱

小米公司在2017年12月推出了红米5Plus这款中端手机，它是红米系列中的佼佼者。凭借其优异的性能和合理的价格，红米5Plus在市场上赢得了广泛的认可。以下是一些关于红米5Plus的价格详情以及购买时的建议：

1. 官方定价

3GB+32GB版本：999元

4GB+64GB版本：1299元

2. 当前市场价格（二手）

由于已停产多年，目前主要在二手市场流通：

95新二手价格：350-500元

3. 购买渠道推荐

闲鱼、转转等二手交易平台

当地手机维修店（可能有二手库存）

部分电商平台的二手专区

4. 购买注意事项

(1) 检查手机状况：

屏幕是否完好无划痕

电池续航能力

各项功能是否正常

(2) 配置确认：





注意区分3GB和4GB内存版本

检查存储空间是否符合描述

5. 替代建议

如果预算在500元左右，也可以考虑：

红米Note5

红米6Pro

这些机型性能更优且较新

6. 使用体验

优点：4000mAh大电池续航强，5.99英寸全面屏

缺点：性能已落后，不适合大型游戏

在购买前，请仔细考虑您的实际需求；若是打算作为备用手机或适合老年人的手机，红米5Plus依然是个不错的选择。然而，如果您希望获得更佳的使用体验，那么建议您适当提高预算，挑选更先进的手机型号。