十几年的旧电脑能卖多少钱

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十几年的旧电脑能卖多少钱取决于以下几个关键因素：
1. 硬件配置
CPU的类型、内存的大小、硬盘的存储量以及显卡的性能表现是重要的评判依据。例如：
2008年的Core 2 Duo电脑约值50-150元
带独立显卡的配置可多卖30-50元
4GB内存比2GB内存贵约20元
2. 外观状态
外壳完好的机器比有明显破损的多卖30%
键盘、屏幕完好的笔记本更值钱
附带原装电源适配器可增值20元
3. 功能状况
能正常开机使用的机器：
台式机基础款约80-200元
笔记本约150-300元
无法开机的机器：
整机回收价约30-80元
4. 销售渠道差异
闲鱼等二手平台价格较高但需自付运费
本地电脑城回收价会低20-30%
以旧换新活动可能折价100-300元
5. 特殊价值
经典机型（如IBM ThinkPad）可能有收藏溢价
苹果电脑残值通常比同年代Windows电脑高30%
带正版系统可多卖50-100元
建议出售前：
1. 清洁内部灰尘
2. 重装系统恢复出厂设置
3. 拍摄清晰的实物照片
4. 测试所有接口功能
最后，还需特别指出，对于那些使用时间超过十年的电脑，建议直接进行回收处理。若选择单独出售，可能需要等待较长时间。通常，专业的回收点会根据电脑的整体重量来定价格，每公斤的价格大概在5到10元这个区间。
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