十几年的旧电脑能卖多少钱

十几年的旧电脑能卖多少钱取决于以下几个关键因素：

1. 硬件配置

CPU的类型、内存的大小、硬盘的存储量以及显卡的性能表现是重要的评判依据。例如：

2008年的Core 2 Duo电脑约值50-150元

带独立显卡的配置可多卖30-50元

4GB内存比2GB内存贵约20元

2. 外观状态

外壳完好的机器比有明显破损的多卖30%

键盘、屏幕完好的笔记本更值钱

附带原装电源适配器可增值20元

3. 功能状况

能正常开机使用的机器：

台式机基础款约80-200元

笔记本约150-300元

无法开机的机器：

整机回收价约30-80元

4. 销售渠道差异





闲鱼等二手平台价格较高但需自付运费

本地电脑城回收价会低20-30%

以旧换新活动可能折价100-300元

5. 特殊价值

经典机型（如IBM ThinkPad）可能有收藏溢价

苹果电脑残值通常比同年代Windows电脑高30%

带正版系统可多卖50-100元

建议出售前：

1. 清洁内部灰尘

2. 重装系统恢复出厂设置

3. 拍摄清晰的实物照片

4. 测试所有接口功能

最后，还需特别指出，对于那些使用时间超过十年的电脑，建议直接进行回收处理。若选择单独出售，可能需要等待较长时间。通常，专业的回收点会根据电脑的整体重量来定价格，每公斤的价格大概在5到10元这个区间。