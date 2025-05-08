小米在我国科技领域享有很高的声誉，其生产的笔记本电脑凭借合理的价格和出色的性能受到了广大消费者的喜爱。在此，我们向您介绍2023年小米主流笔记本电脑的型号以及相应的价格详情，这些信息均取自小米官方网站及官方认证的经销商（请注意，价格可能会因促销活动而有所变动）：。

一、轻薄本系列

1. 小米笔记本Air 13

i5/8GB/256GB 版本：4999元

i5/16GB/512GB 版本：5699元

2. 小米笔记本Pro 14

i7/16GB/512GB MX550版：7499元

二、游戏本系列

1. Redmi G 2023

这款处理器的型号是i5-12450H，其内存容量为16GB，存储空间为512GB，配备了RTX3050显卡，市场售价为5999元。

2. 小米游戏本2023

该产品装备了i9-12900H处理器，内存升级至32GB，硬盘容量扩充至1TB，并且搭载了RTX3070Ti显卡，其市场售价为12999元。

三、二合一设备

小米笔记本二合一12.4

8GB/256GB 版本：4999元

选购建议：





1. 办公学习首选Air系列，重量控制在1.2kg左右

2. 设计剪辑建议Pro系列，2.5K屏幕素质更优

3. 游戏用户选择RTX3060及以上配置版本

4. 二合一设备适合移动办公场景

注意：

1. 教育优惠可享3%折扣

2. 以旧换新最高补贴1000元

3. 京东/天猫大促期间常有300-500元优惠