7寸以上的大屏手机有哪些

用户对大屏手机的追求越来越强烈，这使得市面上7英寸以上的大屏手机种类不断增多。在此，我们特别为您挑选了2024年几款值得关注的7寸以上大屏手机，它们在屏幕显示效果、性能表现和电池续航方面都十分出色。

1. 三星Galaxy S24 Ultra

屏幕尺寸：6.9英寸（接近7英寸）

该设备拥有Dynamic AMOLED 2X屏幕，刷新率高达120Hz，还配备了S Pen手写笔。它搭载骁龙8 Gen 3处理器，电池容量达到了5000mAh。尽管机身尺寸略小于7英寸，但得益于窄边框设计，其视觉效果相当接近。

2. 荣耀X50 Max

屏幕尺寸：7.2英寸

该产品特点包括：搭载了LCD屏幕，拥有90Hz的高刷新率，致力于增强视听体验，配备了6000mAh的大容量电池，非常适合长时间观看电视剧和玩游戏。

3. 小米Max 5（预计2024年发布）

该产品特点有：使用了AMOLED屏幕，拥有120Hz的高刷新率，搭载了骁龙8+ Gen 1处理器，电池容量高达5500mAh，并且支持67W的快速充电功能。作为小米Max系列的新成员，它继承了该系列在性价比方面的优势。

4. OPPO Find X6 Pro Max

这款产品搭载了LTPO AMOLED屏幕，支持1至120Hz的自适应刷新率调节，并配备了哈苏影像系统。它内置了5000mAh的电池，并且能够使用100W的快速充电技术。对于追求高屏幕显示效果和优质摄影体验的用户来说，这款产品无疑是非常合适的选择。

5. vivo X Note 2

该产品具备：采用三星E6 AMOLED屏幕，刷新速度达到120Hz，应用蔡司摄影技术，内置5000mAh电池，支持80W快充技术。主要针对商务办公和视听娱乐需求。

6. 华为Mate 60 X

此产品特色显著，配备了OLED屏幕，刷新率高达120Hz；运行鸿蒙操作系统；电池容量达7000mAh；还支持66W快充技术。它非常适合华为用户，尤其是对电池续航要求极高的消费者。

7. 联想拯救者Y90

这款产品装有AMOLED屏幕，刷新速度能达到144Hz，采用骁龙8+ Gen 1处理器，电池容量为5500mAh，支持68W快充技术，致力于改善游戏体验，并且还配备了肩键和散热功能。

如何选择适合自己的大屏手机？

影音娱乐优先选择屏幕清晰度高、电池使用时间长的手机，比如荣耀品牌的X50 Max型号，或是华为的Mate 60 X系列。

游戏性能优先：考虑高刷新率和散热性能的机型，如联想拯救者Y90。

拍照需求OPPO Find X6 Pro Max和vivo X Note 2都是不错的选择，值得大家考虑。

预算有限：小米Max 5或荣耀X50 Max性价比更高。

大屏手机在视觉体验和电池持久力方面表现突出，同时，携带的便捷性同样不容小觑。在挑选手机时，建议您亲自前往实体店体验手机的握持感，如此一来，才能确保手机的使用体验与您的习惯相匹配。