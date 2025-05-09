小米品牌官方搭建的电视产品展示及销售网站，全面展示了小米旗下所有智能电视系列。该网站不仅详尽介绍了最新款电视的详细信息，而且支持用户直接在线下单，购买后还能享受到官方提供的售后服务保障。

在小米电视机官网上，您可以找到以下几类重要信息：

1. 产品系列展示

旗舰大师系列：配备高端OLED屏幕和顶级音响系统

ES系列：主流4K智能电视

EA系列：高性价比入门机型

壁画电视：超薄设计，艺术感十足

游戏电视：高刷新率，专为游戏玩家优化

2. 详细参数对比

官网提供所有机型的参数对比工具，可直观比较不同型号的：

屏幕尺寸（55/65/75/86寸等）

分辨率（4K/8K）

HDR支持（杜比视界/HDR10+等）

处理器性能

内存和存储空间

3. 价格信息

各型号当前售价

促销活动信息

以旧换新政策

分期付款方案

4. 购买方式

线上直接下单

线下门店自提

官方配送服务

安装服务选项

5. 售后服务

官方保修政策

故障申报通道

延保服务购买

客服联系方式

6. 使用支持

电子说明书下载

固件升级服务

配件购买





小米官方网站常常举办新品提前发售、特定时间段内打折等促销活动，建议您定期浏览以获取最新的优惠资讯。通过官网进行购买，您可以确保所购商品为正品，并享受到完善的售后服务，从而避免购买到假冒伪劣商品。

已购买电视的消费者，官网提供了详尽的使用手册和技巧交流，旨在协助您充分挖掘小米电视的多项功能。无论是从基础配置还是到高级操作，都能找到相应的操作指导。