2016年，苹果公司推出了iPhone 7 Plus这款高端手机，尽管它不是最新款式，但在二手市场里，它依旧吸引了众多消费者的关注。下面是这款手机的价格详情和购买推荐：

一、新机价格（官方已停产）

该产品的128GB版本售价为7188元，而256GB版本的售价则为7988元。

目前，或许部分经销商手中仍持有新产品的库存，这些产品的价格大约介于4000元至5000元之间。

二、二手市场价格（2023年参考）

95新全套：1800-2200元

9成新单机：1500-1800元

8成新及以下：1000-1500元

特殊版本（如亮黑色）可能溢价200-300元

三、影响价格的因素

1. 内存容量：256GB比128GB贵200-300元

2. 成色等级：屏幕划痕、边框磨损程度直接影响价格





3. 配件情况：原装配件齐全可增值100-200元

4. 维修记录：更换过电池或屏幕会贬值15%-20%

四、购买渠道建议

1. 官方渠道：已无销售

2. 电商平台：选择提供验机服务的专业二手商家

3. 线下市场：建议带懂行的朋友现场验机

4. 个人转让：通过闲鱼等平台交易需谨慎

五、使用注意事项

1. 该机型已无法升级至最新iOS系统

2. 电池老化问题普遍，建议购买后更换新电池

3. 不支持5G网络，适合作为备用机使用

在挑选商品之前，最好先搞清楚自己的实际需求。如果性价比是您关注的焦点，那么适当增加预算，选择更高档的产品也是可以的。