宾得K-S2，这款相机由理光映像（前称宾得）在2015年正式上市，凭借其便携的体积和多样的功能特点，赢得了众多摄影新手的青睐。

主要特点

1. 2030万像素APS-C画幅CMOS传感器

2. PRIME MII图像处理器

3. 11点自动对焦系统（中央9点为十字型对焦点）

4. ISO感光度范围100-51200

5. 5.5张/秒连拍速度

6. 内置Wi-Fi和NFC功能

7. 防尘防滴机身设计

8. 3英寸可翻转液晶屏（92万像素）

机身设计





宾得K-S2相机继承了宾得单反相机轻巧便携的优点，其机身尺寸为105毫米×76毫米×61.5毫米，加上电池和存储卡，整体重量大约为678克。此外，该相机还提供了丰富的色彩选择，不再局限于黑色和银色，打破了传统单反相机单一色彩的模式。

拍摄性能

K-S2虽然是一款入门级产品，但它的拍照效果却相当令人满意。它的SR（防抖）机身稳定系统能够有效减少大约4.5级快门速度带来的影响，即便是在光线昏暗的环境中，也能捕捉到清晰的画面。此外，这款相机还支持1080p全高清视频拍摄，并且配备了立体声麦克风。

无线功能

宾得早期推出的无线单反相机中，K-S2是其中之一。这款相机搭载了Wi-Fi和NFC技术，能够方便地与智能手机连接，从而实现远程操控和照片的传输。

镜头兼容性

宾得K卡口的相机，尤其是K-S2型号，适用性非常广，可以与众多宾得K卡口镜头相匹配。这些镜头中，不乏那些来自胶片时代的PK镜头，虽然使用时需要手动调节焦距。此外，它还提供了多种多样的镜头选择。

尽管市面上存在更高级别的相机型号，K-S2却因其全面的功能和公道的价格，在二手市场上依然备受关注，成为了一个理想的入门级单反选择。尤其是对于那些希望尝试单反摄影但又不想投入过多资金或携带沉重设备的摄影爱好者来说。