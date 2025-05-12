荣耀magic2值不值得买

荣耀Magic2在2018年问世，是一款具有滑盖全面屏设计的手机，其独特之处在于采用了创新的蝶式五轨滑屏技术，这一技术使得屏幕的占比几乎达到了100%。该手机搭载了麒麟980处理器，并且支持最高40W的超级快充功能。在摄像头配置上，设备搭载了后置的2400万像素、1600万像素和1600万像素三摄组合，同时，前置部分则采用了1600万像素、200万像素和200万像素的三摄像头配置。

就性能来说，麒麟980处理器当时可是顶尖的存在，无论是日常使用还是游戏体验，都表现得相当优秀。它所采用的40W快充技术，充电速度那叫一个快，这一点特别引人注目。滑盖设计带来了不错的视觉体验，但长时间使用后，机械结构容易出现磨损问题。





拍照方面，前后端均配备了三枚摄像头，这在当时算是技术前沿，但实际拍摄效果与当时的高端机型相比，并未表现出色。至于系统，搭载的Magic UI现在看来已经略显陈旧，可能无法获得最新的系统更新。

这款手机早已停售多年，目前二手市场的价格大概在800到1200元这个区间。对于那些资金有限但又想体验滑盖全面屏的用户来说，购买二手手机确实是个挺不错的选择。不过，如果打算将其作为日常使用的主要手机，建议还是选择更新的型号为好，因为电池老化以及系统更新等问题可能会对使用体验造成一定影响。Magic2整体而言是一款具有独特风格的历史款手机，不过目前购买它的性价比并不理想，除非是为了收藏或者有特别的需求。