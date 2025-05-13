索尼爱立信k300c

索尼爱立信的k300c，一款备受瞩目的翻盖手机，于2005年正式面世，迅速在中端市场崭露头角，成为众多热门产品之一。该手机的设计独具匠心，采用了蓝银双色交替的配色方案，机身尺寸为85.5×45×19.9毫米，重量仅为85克，握感十分舒适。

在配置上，这款k300c手机搭载了1.8英寸的屏幕，屏幕分辨率达到了128×160像素，色彩显示为65K，采用的是CSTN技术。它能播放40和弦铃声。另外，手机配备了VGA级别的摄像头，能够拍摄最大640×480像素的照片。手机的内存容量为12MB，但遗憾的是，它无法扩展存储空间。该设备在功能上，能够实现GPRS网络浏览、彩信的发送与接收、Java软件的下载等操作，并且，还配备了WAP网页浏览器以及电子邮件服务软件。

这款手机在音乐播放方面别具一格，设有独立的播放按钮，能够兼容MP3和AAC两种音频格式，并且附赠了一副立体声耳机。尽管它不具备存储扩展的功能，但在那个时期的同类产品中，其音乐播放表现依旧相当出色。





k300c通话效果稳定可靠，让人放心，电池续航能力出色，配备了BST-37型号的锂电池，通话时长可达七小时，待机时间更是长达三百小时。另外，该手机还采用了先进的Fast Port接口，能够连接数据线、耳机以及充电器。

索尼爱立信的k300c型号，在2005至2007年间，深受广大用户喜爱，尤其是年轻群体对其情有独钟。该手机的问世，为Walkman音乐手机系列的发展打下了坚实的基础。尽管这款手机已经停产，但在二手市场上，它依然活跃，成为众多手机收藏爱好者争相追逐的宝贝之一。